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حزب "شفيق" يعلن تأييده للسيسي رسميًا في الرئاسة

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حزب "شفيق" يعلن تأييده للسيسي رسميًا في الرئاسة

الحياة السياسية

أحمد شفيق والسيسي
أحمد شفيق والسيسي

وكالات

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الانتخابات الرئاسية

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أحمد شفيق

الرئيس السيسي

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، في إعلان نُشر في عدد اليوم الأحد في جريدة الأهرام المسائي، دعمه للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية رسميًا.

المثير في الإعلان إنه لم تنشر صورة الفريق أحمد شفيق في الإعلان، وإنما نشرت صورة اللواء روؤف السيد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية.

ودعا الحزب المصريين، للخروج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26 حتى 28 مارس، لكي يقولوا نعم للرئيس السيسي، من أجل الاستقرار، والأمن، والأمان للوطن، والقضاء على الإرهاب الأسود.

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