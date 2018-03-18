إعلامية لـ"مقاطعي الانتخابات": دعواتكم سقطت"

18 مارس 2018 - 01:17 م

استنكرت الإعلامية أسماء مصطفى، دعوات المقاطعة للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن كل هذه الدعوات سقطت أمام إرادة المصريين بعد مشاركة أبناء الجاليات المصرية بالخارج بكثافة في الانتخابات.

وأكدت "مصطفى" خلال تقديمها برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن دعوات المقاطعة صدرت من جماعات إرهابية وبعض التنظيمات السياسي ومدعي المعارضة وسقطت في مواجهة المشاركة الكثيفة من أبناء المصريين في الخارج رغم بعد المسافة والظروف المناخية الصعبة لبعض الدول.

وأوضحت اعلامية إكسترا نيوز، أن ممارسة المصريين لحقوقهم السياسية وتوافدهم على المقار الانتخابية أخرست الألسنة وهزت أرجاء العالم وأصابت الأعداء بالهلع.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، الجمعة الماضي، وتستمر حتى اليوم الأحد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بداخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج.

يذكر أن المصريين في الخارج دخلوا اعتبارا من أول أمس الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الجاري.

وتنتهي عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في اليوم التالي ليكون البت فيها يومي السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 إبريل لتعلن نتائج هذه الجولة في الثاني من أبريل.?