أبو السعد تنظم قافلة طبية لعلاج الأطفال المشوهين خلقيا

18 مارس 2018 - 01:44 م

قالت هالة أبو السعد، نائبة حزب المحافظين فى البرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية بالحزب إن زيادة معدلات إصابة الأطفال بالتشوهات الخلقية فى محافظة كفر الشيخ فى الآونة الأخيرة وخطورة تجاهل التشخيص المبكر للحوامل دفعنا إلى تنظيم قافلة طبية سنوية لعلاج الأطفال بالمجان على مستوى المحافظة بالكامل.

وكشفت "أبو السعد" في تصريحات صحفية عن أنه تم علاج 48 حالة مصابة بتشوهات خلقية للأطفال بمستشفى فوه المركزى خلال فترة عمل القافلة بالتعاون مع كبار الأطباء المتخصصين فى علاج التشوهات الخلقية أمثال الدكتور صابر وهيب الخلقية والذى يعد الوحيد فى الشرق الأوسط يقوم بعمليات فصل التوأم والدكتور محمد الفار.

وأوضحت أن القافلة الطبية تنظم سنويا وساهمت بشكل كبير فى تخفيف المعاناة عن هؤلاء الأطفال وذويهم إلى جانب الاستفادة الكبرى وهى تدريب فريق من أطباء وتمريض محافظة كفر الشيخ على إجراء تلك العمليات والذى سيساهم فى تخفيف العناء على عدد كبير من الأطفال المصابين بتشوهات خلقية مستقبلا.

واستكملت "أبو السعد"، أن الفريق الطبى يضم 24 فردا من أطباء وتمريض على أعلى مستوى وقمنا بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للعمليات بالمجهود الذاتى مشيرة إلى أن تلك العمليات تمت بالتعاون مع جمعيه أصدقاء مرضي جراحات الأطفال وعلاج التشوهات بالمجان فى الإسكندرية برئاسة الدكتور صابر وهيب والدكتور محمد الفار.

وفى نفس السياق قال الدكتور صابر وهيب إن هناك ارتفاع ملحوظ فى معدلات التشوهات بين الأطفال فى مصر بالنسبة للمعدلات العالمية ‏ نتيجة لعدة أسباب أبرزها زواج الأقارب وتعرض الأمهات خلال الأشهر الأولى من الحمل للأشعة أو تناول العقاقير الضارة .

وتابع، أن العيوب الخلقية سبب رئيسى فى زيادة معدلات وفيات الأطفال وهناك حالات تستدعى التدخل الجراحى لإنقاذ حياة الأطفال وإعادة وظيفة بعض الأعضاء والأجهزة.