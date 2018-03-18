» شاهد.. حفل زفاف في الانتخابات الرئاسية

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شارك العريس آرتور سوروفتسيف وعروسه كاميلا فاخابوف، وهما اللذان احتفلا اليوم الأحد، بعقد قرانهما في الانتخابات الرئاسية في جمهورية تتارستان، إلى جانب عدد من الحضور الذين تمت دعوتهم إلى العرس والذين وصل عددهم إلى 40 شخصًا.

وبدأت اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية الروسية في جميع الجمهوريات والمقاطعات الروسية، لانتخاب الرئيس القادم للبلاد.

 وفتحت مركز الاقتراع الروسية أبوابها أمام الناخبين في أقصى شرق البلاد بداية من مساء أمس السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السابعة في تاريخ روسيا الحديث منذ انهيار الاتحاد السوفيتى.

وينافس بوتين على منصب الرئيس سبعة سياسيين اختلفت أجنداتهم السياسية، إلا أن جميعهم يشتركون في ضآلة حظوظهم أمام الرئيس الحالي


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