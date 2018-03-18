» زوجة مالك ليفربول تشيد برباعية "صلاح"

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أثنت زوجة مالك نادي ليفربول، ليندا بيزوتي، على مهاجم ليفربول ونجم المنتخب المصري، محمد صلاح، بعد إحرازه 4 أهداف في مباراته أمام "واتفورد"، والتي انتهت بفوز الريدز 5 مقابل لا شىء.

وذكر موقع "ذا سبورت ريفيو" الصادر بالإنجليزية، أن ليندا بيزوتي، أثنت على أداء "صلاح" المذهل، أمس السبت، أمام نادي "واتفودر" في آنفليد، ليتصدر بذلك قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بـ28 هدفا.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب المصري الدولي فشل  في إحراز الأهداف  في مباراة فريقه ليفربول 2-1 أمام مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي، لكن أمس كسر الجمود في الدقيقة الرابعة ليبدأ بداية قوية في مباراة الدوري الممتاز.

وسجل الفرعون المصري الهدف الأول في مرمى واتفورد عند الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف الهدف الثاني عند الدقيقة 43.

 وفي الشوط الثاني، صنع صلاح هدفًا لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، عند الدقيقة 49، قبل أن يسجل النجم المصري الهدف الثالث له في المباراة والرابع لـ"الريدز"، ثم سجل الهدف الرابع له عند الدقيقة 85.

وأشادت "بيزوتي"، زوجة جون هنري، مالك نادي ليفربول ، بـ"صلاح" بعد الأداء المدمر للمهاجم الأفريقي، في مباراة أمس.

وكتبت "بيزوتي" على حسابها الشخصي على "تويتر": "أننا نطلق على من يحرز هدفين "صاحب الثنائية"، كما نطلق على صاحب الثلاثة أهداف عبارة "هاتريك"، لكن ماذا سوف نطلق على من يحرز أربعة أهداف".

وأضافت: "ثنائيتين"، وسوبر هاتريك، مو صلاح 22..  أحرز 4 أهداف اليوم ، ليفوز الريدز بنتيجة 5-0، انه يوم عيد القديس سانت باتريك.. لا أصدق ".

جدير بالذكر أن هذا أول سوبر هاتريك لصلاح منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب مصري وعربي يسجل رباعية في مباراة واحدة في "البريميرليج".


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