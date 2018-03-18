انقطاع المياه عن 15 منطقة لمدة 24 ساعة بالجيزة

18 مارس 2018 - 02:10 م

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قطع المياه عن 15 منطقة لتنفيذ أعمال مشروع محور روض الفرج لمدة 24 ساعة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق تشمل:

"طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ومتفرعاته بداية من ميدان الرماية حتى دار المنى - حدائق الأهرام القديمة - عزبة جبريل - كوم بكار - كفرة نصار - كفر غطاطى - المنصورية ومتفرعاتها - المريوطية ومتفرعاتها - الوفاء والأمل - منشية البكارى - الثلاث طوابق - سهل حمزة – شارع العريش - التعاون - حسن محمد" مع ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس.

ومن المقرر أن يبدأ الإنقطاع في العاشرة 10 صباح الثلاثاء القادم، وحتى 10 صباحاً الأربعاء اليوم التالى.

وكلف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والهيئة العامة للنظافه والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ التدابير اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ ( 125 ) بالشركة والخط الساخن للمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن.

وتهيب المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.