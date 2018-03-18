القسام تفجر مفاجأة في فيديو بثته قوات الاحتلال

18 مارس 2018 - 02:27 م

صرح أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس ، اليوم الأحد، أن النفق الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عن اكتشافه وتدميره، هو نفق قديم وغير مستخدم وتعرض للاستهداف سابقاً بعد أن استخدمته كتائب القسام في عملية تفجير لموقع البرج الأحمر شرق رفح في معركة العصف المأكول صيف عام 2014.

وأكد أن إعلان الاحتلال عن اكتشاف نفق للقسام في رفح، هو محاولة جديدة للتضليل وتسويق الوهم واستعراض القوة لتسجيل انتصارات وهمية أمام الجمهور الإسرائيلي وأمام العالم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم عن اكتشاف نفق لكتائب القسام في رفح جنوب قطاع غزة، وتدميره.

شاهد الفيديو:

