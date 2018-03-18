سفير مصر ببريطانيا يتسلم جائزة أفضل لاعب نيابة عن "صلاح"

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حصد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف  ليفربول الإنجليزى، جائزة "جلوبال" لأفضل لاعب عربى لعام 2017 بعد التألق الذي ظهر به خلال مشاركاته مع فريقه في "البريميرليج".

وقاد "صلاح" ليلة أمس ليفربول، للفوز على واتفورد بنتيجة 5-0 من خلال إحراز "سوبر هاتريك"، وصناعة هدف لفيرمينو جعلته ينفرد بصدارة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا.

وتسلم الجائزة عن محمد صلاح سفير مصر ببريطانيا في حضور السفراء العرب بالمملكة المتحدة.


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