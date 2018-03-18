» وزيرة الهجرة: هذا ما طلبته أسرة مريم بعد وفاتها

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إيمان هاني

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الدولة المصرية انتفضت لقضية مقتل الطالبة مريم ببريطانيا، مضيفة أن السفارة والقنصلية بلندن قاموا بجهد كبير".

وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي مع الكابتن أحمد شوبير، ببرنامج "كلمة حرة مباشرة" المذاع عبر إذاعة "دي أر إن"، اليوم الأحد، إلى أن القضية تحولت إلى قضية جنائية عقب وفاة "مريم".

وتابعت وزيرة الهجرة أن أسرة مريم طلبت شحن الجثمان إلى مصر لدفنه بها عقب الانتهاء من تشريحه، مؤكدة أن الدولة المصرية بأكملها تعمل على إعادة حق  مريم.

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