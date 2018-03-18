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برلمان روسيا: تصرفات أوكرانيا ضد الناخبين الروس جريمة دولية

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أكدت نائبة رئيس مجلس الدوما "البرلمان الروسي"، إيرينا ياروفا، اليوم الأحد، أن منع المواطنين الروس فى أوكرانيا من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الروسية يعد جريمة دولية وتدخلا مباشرا فى الانتخابات.

 ونقل المكتب الصحفى لنائبة رئيس مجلس الدوما قولها: "إن منع السلطات الأوكرانية المواطنين الروس قسرا من التعبير الحر عن إرادتهم فى الانتخابات الرئاسية، يعد جريمة دولية وسابقة" -حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضافت: "هذا هو المكان الذى يجدر أن يتواجد به المراقبون، لتتأكد أوروبا مرة أخرى من أسلوب العصابات المتبع فى أوكرانيا".

كانت وزارة الداخلية فى أوكرانيا قد أعلنت يوم أمس الأول أنها ستمنع دخول المواطنين الروس فى بلادها إلى البعثات الدبلوماسية الروسية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الروسية على أراضى أوكرانيا.


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