بدء محاكمة المتهمين بأنصار الشريعة

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محاكمة

متهمين

أنصار الشريعة

المستشار محمد شيرين

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ"كتائب أنصار الشريعة"، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال فض الأحراز.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكي و مختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة المُتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.


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