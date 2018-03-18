تأجيل محاكمة 26 متهمًا فى الهجوم على فندق الأهرامات

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الأهرامات

محكمة جنايات الجيزة

شارع الهرم

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم  لجلسة 28 أبريل المقبل لاستكمال سماع  مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأمانة سر أحمد صبحي عباس. كانت النيابة أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات وقالت فى أمر الإحالة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 حتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.


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