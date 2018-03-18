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المشاركة الكثيفة للناخبين تبعث برسالة حب للعالم

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وكالات

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الانتخابات الرئاسية

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المصريين بالخارج

أكد السفير محمد نجيب فخرى قنصل مصر فى ملبورن أن العملية الانتخابية من المقرر أن تنتهى مساء اليوم فى تمام التاسعة مساء، مشيرا إلى أن عدد كبير من الناخبين حضروا اليوم بشكل مكثف مما يعكس حرصهم على المشاركة بإيجابية فى الانتخابات وإعطاء صورة حضارية عن المواطن المصري.

وقال السفير فخرى  فى تصريحات إعلامية اليوم الأحد، "لم تكن هناك أى مشاكل فى ملبورن، وكان لأبرشية الكنيسة القبطية دورا مهما للغاية فى إيصال عدد من الحافلات لمساعدة الناخبين فى المشاركة فى الانتخابات ليبعثوا بذلك رسالة حب للعالم".

وأضاف أنه سيتم البدء فى عملية الفرز بعد الانتهاء من العملية الانتخابية اليوم، وبعد ذلك ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن هذه النتائج، مشيرا إلى أنه كان هناك عدد من الحاضرين ممن يرغبون فى المشاركة، ولم تتسن لهم الفرصة نظرا لمسألة "الإقامة بالخارج" وبالرغم من ذلك حضر الغالبية العظمى من المصريين حتى مع عدم تسنى مشاركتهم فى الاقتراع.

ونوه السفير فخرى بأن كل أطياف الجالية المصرية شاركوا فى العملية الانتخابية من شباب ومسنين وذوى احتياجات خاصة، تعبيرا عن حبهم ودعمهم للدولة المصرية.

وأكد أن الكثير من وسائل الإعلام كان لها دور إيجابى فى الترويج لمشاركة المصريين فى الانتخابات، كما كانت القنصلية العامة على تواصل معهم،بالإضافة إلى أن القنصلية قامت بالتواصل مع الجامعات المصرية فى ملبورن والتواصل مع المصريين على قاعدة البيانات الخاصة بها.

 

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