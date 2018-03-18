» شاهد.. مفاجأة وراء طرد طفلة من طائرة

18 مارس 2018 - 02:58 م





تعرضت شركة طيران "southwest" لموجة من الانتقادات بعد أن قرر طاقم الطائرة طرد طفلة صغيرة ووالدها وذلك بسبب شعور الطفلة بالخوف والقلق.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطائرة كانت متجهة من شيكاجو إلى أتلانتا، ولكن الطفلة الصغيرة شعرت بالخوف من الطيران، لتطلب من والدها الجلوس في"حضنه" لتشعر بالأمان، وهو ما رفضه طاقم الطائرة بطريقة غريبة وحادة، وبالرغم من تعامل والد الطفلة بهدوء واستئذانه من طاقم الضيافة منحة دقيقة واحدة لتهدئة طفلته، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من طاقم الطائرة.

ليقررا طرد الطفلة ووالدها من الطائرة، بالرغم من هدوء الطفلة وجلوسها في مقعدها، وهو ما أثار موجه من النقد اللاذع نحو شركة الطيران.



وقد رصدت إحدى الراكبات الواقعة على هاتفها المحمول، ونشرته لاحقا عبر حسابها على فيس بوك، لتتم مشاهدته أكثر من 500 ألف مرة خلال ساعات قليلة.





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