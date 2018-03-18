تأييد السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث ماسبيرو

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أسدلت محكمة النقض الستار على أحداث ماسبيرو الثانية التي وقعت في 5 يوليو 2013 حيث قضت في أولى جلساتها برفض الطعن المقدم من 8 متهمين وتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في  مارس 2016 بمعاقبة 3 منهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وهم محمد عطية، وعلى نور، ومندور خليفة وبمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وهم حمادة أحمد، وسعيد حمد، وأحمد عبد الخالق، ومحمد هارون، ومحمد جمعة وذلك لانتمائهم  لجماعة الإخوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير مصطفي وعضوية المستشارين سعيد فنجرى وسيد حسين وأسامة درويش ومحمد قطب وعبد القوى حفظي وحمزة إبراهيم ومحمد حسن وأحمد مدحت وطارق مصطفي وبسكرتارية هشام موسى وخالد سيد.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وآخرين عدد من الاتهامات أهمها  التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام.


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