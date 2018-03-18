عبد الماجد لشيخ الدعوة السلفية: احذر سوء الخاتمة

18 مارس 2018 - 03:07 م

شنّ عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية هجومًا على أحمد فريد القيادي بالدعوة السلفية، والذي وصف تأييد ترشح الرئيس الحالي للبلاد عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية لا يعني أنه تزكية له.

وأكد في هجومه على فريد عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعم..هو فقط موالاة ونصرة ونفاق، وأخشى أن يكون سوء خاتمة لك!

كان محمد تيسير، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قد كشف عن موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية مارس الجاري، مؤكدًا أن الحزب ترك الحرية لأعضائه من المشاركة والتصويت.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية من القضايا المهمة حيث يترتب على نتائجها آثار ذات أهمية بالغة تمس مستقبل الوطن.

وأكد أن موقفنا من الانتخابات الحالية فالحزب وأعضاؤه جزء لا يتجزأ من الشعب المصري والقضايا التي تهم الشعب المصري دائما في بؤرة اهتمام الحزب وأعضائه، وبناء على ذلك فقد أصدر الحزب توجيهاته لقواعده بترك الحرية لأعضائه لاختيار ما هو أفضل لمصلحة الوطن.

يذكر أن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية كان قد أعلن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في مارس الجاري.

وأكد رئيس الحزب يونس مخيون في مؤتمر صحفي بمقر الحزب تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية".

واعتبر مخيون أن السيسي هو "أقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة" خلال السنوات الأربع المقبلة.