  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:51 م
بحث متقدم
صلاح والسعيد

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

شيخ الأزهر بموريتانيا

عودة المذاهب الفقهية يغلق باب التكفير

رئيس الوزراء شريف اسماعيل

الحكومة توافق علي الموازنة العامة الجديدة

محاكمة المتهمين بفض رابعة

السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث «ماسبيرو»

جامعة الأزهر تفصل «محمد البلتاجي»

براءة نجل البلتاجي من الحبس 5 سنوات

أحمد فريد

عبد الماجد لشيخ الدعوة السلفية: احذر سوء الخاتمة

السجن

تأييد السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث ماسبيرو

باريس سان جيرمان

بث مباشر.. مباراة "سان جيرمان" و"نيس"

أبو عبيدة- القسام

القسام تفجر مفاجأة في فيديو بثته قوات الاحتلال

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو أغلفة الصحف الإنجليزية

اتهام خطير يلاحق "رونالدو" من ممثلة إباحية

آخر الأخبار

كريسيانو رونالدو
كريسيانو رونالدو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«ممثلة إباحية»: أتعرض للتهديد بسبب علاقتي بـ«ترامب»

#

ممثلة هندية تشنق نفسها لهذا السبب

#

محامي "ترامب" يدفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية

#

سقوط متهم "خطير" هارب من حكم "الإعدام" في القليوبية

ممثلة إباحية

رونالدو

ديلي ميل


تلقى لاعب ريال مدريد الشهير "كريسيانو رونالدو" ضربة موجعة، بعد إعلان صديقته السابقة عزمها إقامة دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لها.

واتهمت عارضة الأزياء البرازيلية، والممثلة الإباحية "إيركا كانيلا"، والفائزة بمسابقة "ميس بام بام" لاعب منتخب البرتغال بسبها وقذفها علانية، ومحاولته ترهيبها انتقامًا منها لقطع علاقتها به، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصرحت "كانيلا"، في حوارها مع الصحيفة، أن رونالدو واصل ترهيبها بإرسال رسائل تهديد لها، الأمر الذي سبب لها في أزمة نفسية، نتج عنها إصابتها بالأرق المزمن والعزوف عن تناول الطعام.

ومن جانبه، أفاد محامي "كانيلا" أن الدعوى القضائية تتضمن اتهامات موجهة لـ"رونالدو" بالتهديد والسب والقذف، مشيرة أن موكلته طالبت بتغريم اللاعب الشهير بدفع تعويض مادي ضخم جراء الضرر النفسي الذي وقع عليها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مفاجأة وراء طرد طفلة من طائرة
» إعلامية لـ"مقاطعي الانتخابات": دعواتكم سقطت"
» وزيرة الهجرة: هذا ما طلبته أسرة مريم بعد وفاتها
» شاهد.. حفل زفاف في الانتخابات الرئاسية
» زوجة مالك ليفربول تشيد برباعية "صلاح"
» بالصور.. جثة مكبلة بجنزير تثير الرعب بالبحيرة
» مشجع «ليفربول» يُشهر إسلامه حبًا في «صلاح»
» «أبو جعفر المنصور » لماذا حمل هذا اللقب..حقيقة صادمة؟
» شاهد.. هذا ما قاله لاعبو ليفربول لـ"صلاح"
» 7 قطاعات إيرانية تمول بشار الأسد بـ 1.7 مليار دولار سنويا
» بالصور.. المشاهد الأولي بعد سيطرة القوات التركية على عفرين

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:10 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع