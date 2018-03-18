اتهام خطير يلاحق "رونالدو" من ممثلة إباحية

18 مارس 2018 - 03:12 م





تلقى لاعب ريال مدريد الشهير "كريسيانو رونالدو" ضربة موجعة، بعد إعلان صديقته السابقة عزمها إقامة دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لها.



واتهمت عارضة الأزياء البرازيلية، والممثلة الإباحية "إيركا كانيلا"، والفائزة بمسابقة "ميس بام بام" لاعب منتخب البرتغال بسبها وقذفها علانية، ومحاولته ترهيبها انتقامًا منها لقطع علاقتها به، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وصرحت "كانيلا"، في حوارها مع الصحيفة، أن رونالدو واصل ترهيبها بإرسال رسائل تهديد لها، الأمر الذي سبب لها في أزمة نفسية، نتج عنها إصابتها بالأرق المزمن والعزوف عن تناول الطعام.



ومن جانبه، أفاد محامي "كانيلا" أن الدعوى القضائية تتضمن اتهامات موجهة لـ"رونالدو" بالتهديد والسب والقذف، مشيرة أن موكلته طالبت بتغريم اللاعب الشهير بدفع تعويض مادي ضخم جراء الضرر النفسي الذي وقع عليها.

