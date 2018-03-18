براءة نجل البلتاجي من الحبس 5 سنوات

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محمد البلتاجي

البلتاجي

القيادي الاخواني

جنايات شمال القارهة

قضت محكمة النقض، بقبول طعن نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، على حكم حبسه، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات.

وكانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة أنس البلتاجي، نجل "البلتاجى"، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 200 جنيه، بتهمة حيازة سلاح نارى دون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة باشراف اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة قد القت القبض علي نجل محمد البلتاجي و‏2‏ آخرين أثناء وجودهم بشقة بمدينة نصر

 وعثر بحوزتهم علي أسلحة وذخيرة, وأمر اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام بالتحفظ علي المضبوطات لعرضها والمتهمين علي النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وكانت معلومات قد وردت بتواجد نجل محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان  داخل شقة بمدينة نصر, علي الفور تم تشكيل مأمورية مشتركة لرجال الأمن الوطني والأمن العام والعمليات الخاصة باشراف اللواء جمال عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة, وتمت التحريات بناء علي إذن النيابة العامة, والتي أسفرت عن ضبط ابراهيم أحمد طالب بكلية العلوم ومقيم بمدينة نصر, وأنس محمد البلتاجي طالب بكلية تربية نوعية ومقيم بعزبة الهجانة مدينة نصر ونجل القيادي محمد البلتاجي, وأحمد عبدالحميد طالب بكلية الهندسة حال تواجدهم بشقة الأول.

وبتفتيش الشقة عثر بداخلها علي فرد خرطوش و21 طلقة و3 فارغ طلقة خرطوش و5 فوارغ طلقات نارية و4 طلقات صوت و6 طلقات فارغة صوت وكاميرا تصوير خارجي كبيرة خاصة بالبث المباشر بحامل ويرجح أنها خاصة بالتليفزيون المصري وبعض الأجهزة التي تمت سرقتها برابعة العدوية وكاميرا ديجتل و2 لافتة قماشية مكتوب عليها طلاب ضد الانقلاب وعدد2 ماسك غاز و18 علبة اسبراي مختلفة للكتابة علي الحوائط والأرضيات و11 تيشيرت مدونا عليها الرسول قدوتنا وشعار جماعة الإخوان المسلمين ولافتة ورقية مدون عليها عايزين حق الأطفال الأبرياء بأي ذنب قتلت ولافتة مدون عليها بنشوف المر لا دراسة تحت حكم حرق مسجد وقتل طفل, ولافتة مدون عليها لا لحكم العسكر ولوحة عليها صور لشهداء رابعة, وبعض الصور للمخلوع وبعض أوراق خاصة بشعارات رابعة, ومصحف محروق وكتاب92 سجن أبوزعبل, و3 ماكينات خاصة بتوزيع الصوت وكوفيه مدون عليها شعار الارادة ومبلغ مالي29 ألف جنيه.



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