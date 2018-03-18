المليارات المهدرة فى الموازنة العامة للدولة (1)

18 مارس 2018 - 03:35 م

تعد قضية ترشيد الإنفاق الحكومى , واحدة من بين القضايا التى حظيت بإهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى . ولعل أكبر دليل على ذلك أنها كانت إحدى القضايا التى عقد بشأنها اجتماعات ولقاءات مع رئيس الحكومة والوزراء , كما أدلى بتصريحات حولها فى الكثير من المؤتمر واللقاءات التليفزيونية والصحفية .



ففى الخامس من مارس 2015 , أكّد الرئيس فى اجتماعه بالوزراء على أهمية ترشيد الإنفاق، والحفاظ على المال العام .



وبعدها بعام كامل وفى مارس 2016 وجه الرئيس السيسى، خلال اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة ( تمت اقالته منذ عدة أشهر ) ، وعمرو الجارحى وزير المالية ـ على أهمية مواصلة ، تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ، وتطبيق سياسات مالية ، تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومى ، وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة ، لتأمين احتياجات المواطنين ، من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودى الدخل.



وفى 12 نوفمبر 2016 ناقش الرئيس ، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية الجهود التي تتم في إطار تنفيذ خطة التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، حيث وجه بالإسراع في تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات التابعة لها بما يقضي على السلبيات التي تشوب عملها ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات للمواطنين ويُحقق ترشيد الإنفاق المطلوب .



هذه التصريحات والتوجيهات الرئاسية تكشف أن الرئيس كرر نفس تصريحاته على مدى ثلاثة أعوام ,وهنا نتساءل : ما الذى تحقق من مطالبات وتوجيهات الرئيس الخاصة بترشيخ الإنفاق الحكومى ؟ وهل تمت ترجمتها الى واقع ملموس على أرض الواقع ؟ أم أنه لم يتحقق منها شيىء حتى الآن ؟ وما الذى حققته الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف اسماعيل فى هذا الشأن ؟ .



الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعلن فى أكتوبر 2016 موافقته على قرارات المجموعة الاقتصادية والتى تنص على خفض الإنفاق الحكومى بنسب تتراوح بين 15% و20%، والتى تستهدف – كما أعلن - تنفيذ برامج الإصلاح التى تتبناها الدولة والقيادة السياسية ، والتى تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى ، وخفض عجز الموازنة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والقومية الكبيرة ، التى تنفذها الدولة فى جميع المحافظات.



كما أعلنت أن الجهاز الإدارى للدولة سوف يكون فى طليعة المساهمين فى عملية ترشيد الإنفاق والمساهمة بفاعلية فى محاولات الخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة لتى تواجهها مصر حالياً .



ونسأل أيضاً : ما الذى تحقق من التصريحات التى أدلى بها الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، فى 23 أكتوبر 2016 وأعلن فيها أن وزارة المالية وجهت منشوراً رسمياً إلى كافة الوزارات والهيئات بالدولة يتضمن الإجراءات التنفيذية لتنفيذ خطة ترشيد الانفاق الحكومى بما يدعم الموازنة العامة للدولة ؟ .



وحتى لا يتصور البعض أننا نردد كلمات انشائية أو شعارات جوفاء أو نطرح تساؤلات بعيدة عن أرض الواقع , نكشف فى السطور القادمة ومن واقع تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية , الكثير من الحقائق والأسرار والمعلومات التى لا يعلم الكثيرون عنها شيئاً وتكشف بوضوح عن المليارات المهدرة فى الموازنة العامة للدولة وسط صمت تام من كافة الاجهزة الرقابية فى مصر .



حيث كشفت وزارة المالية فى بيانها المالى عن موازنة العام المالى 2016 \2017 ( الصفحة رقم 86 ) أن تقديرات دعم تنشط الصادرات المصرية بلغ نحو 2.6 مليار جنيه ( بالإضافة الى مبلغ 2 مليار جنيه ضمن الإحتياطى العام يتم اتاحته وفق التنفيذ الفعلى ليصل الى نحو 4.6 مليار جنيه ) , وهو ما يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية ) وتجدر الإشارة الى أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات .

