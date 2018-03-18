السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث «ماسبيرو»

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من 8 متهمين في القضية المسماة إعلاميًا بـ«أحداث ماسبيرو الثانية»، على الحكم الصادر بالسجن المشدد من 10 سنوات لـ15 سنة، وأيدت حكم إدانتهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في وقت سابق، بالسجن المشدد للمتهمين، على خلفية إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، التى وقعت عقب عزل محمد مرسى، لإدانتهم بارتكاب تهم التجمهر والتحريض على العنف وقطع الطريق، حتى تقدموا بطعن على الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض، ورفضته المحكمة وأيدت حكم إدانتهم.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض الأمن والسلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.