  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:48 م
بحث متقدم
صلاح والسعيد

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

شيخ الأزهر بموريتانيا

عودة المذاهب الفقهية يغلق باب التكفير

رئيس الوزراء شريف اسماعيل

الحكومة توافق علي الموازنة العامة الجديدة

محاكمة المتهمين بفض رابعة

السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث «ماسبيرو»

جامعة الأزهر تفصل «محمد البلتاجي»

براءة نجل البلتاجي من الحبس 5 سنوات

أحمد فريد

عبد الماجد لشيخ الدعوة السلفية: احذر سوء الخاتمة

السجن

تأييد السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث ماسبيرو

باريس سان جيرمان

بث مباشر.. مباراة "سان جيرمان" و"نيس"

أبو عبيدة- القسام

القسام تفجر مفاجأة في فيديو بثته قوات الاحتلال

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو أغلفة الصحف الإنجليزية

السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث «ماسبيرو»

قضايا وحوادث

محاكمة المتهمين بفض رابعة
محاكمة المتهمين بفض رابعة

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

تأييد السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث ماسبيرو

#

حبس 8 ألتراس أهلاوى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

#

الإعدام للمتهمين الثلاثة بثأر أوسيم

#

المؤبد لـ5 متهمين و15 عامًا لـ4 آخرين بأحداث عين شمس

محكخمة النقض

السجن المشدد 8 متهمين

احداث ماسبيرو


رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من 8 متهمين في القضية المسماة إعلاميًا بـ«أحداث ماسبيرو الثانية»، على الحكم الصادر بالسجن المشدد من 10 سنوات لـ15 سنة، وأيدت حكم إدانتهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. 
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في وقت سابق، بالسجن المشدد للمتهمين، على خلفية إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، التى وقعت عقب عزل محمد مرسى، لإدانتهم بارتكاب تهم التجمهر والتحريض على العنف وقطع الطريق، حتى تقدموا بطعن على الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض، ورفضته المحكمة وأيدت حكم إدانتهم.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض الأمن والسلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مفاجأة وراء طرد طفلة من طائرة
» إعلامية لـ"مقاطعي الانتخابات": دعواتكم سقطت"
» وزيرة الهجرة: هذا ما طلبته أسرة مريم بعد وفاتها
» شاهد.. حفل زفاف في الانتخابات الرئاسية
» زوجة مالك ليفربول تشيد برباعية "صلاح"
» بالصور.. جثة مكبلة بجنزير تثير الرعب بالبحيرة
» مشجع «ليفربول» يُشهر إسلامه حبًا في «صلاح»
» «أبو جعفر المنصور » لماذا حمل هذا اللقب..حقيقة صادمة؟
» شاهد.. هذا ما قاله لاعبو ليفربول لـ"صلاح"
» 7 قطاعات إيرانية تمول بشار الأسد بـ 1.7 مليار دولار سنويا
» بالصور.. المشاهد الأولي بعد سيطرة القوات التركية على عفرين

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:10 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع