السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث «ماسبيرو»

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من 8 متهمين في القضية المسماة إعلاميًا بـ«أحداث ماسبيرو الثانية»، على الحكم الصادر بالسجن المشدد من 10 سنوات لـ15 سنة، وأيدت حكم إدانتهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من 8 متهمين في القضية المسماة إعلاميًا بـ«أحداث ماسبيرو الثانية»، على الحكم الصادر بالسجن المشدد من 10 سنوات لـ15 سنة، وأيدت حكم إدانتهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في وقت سابق، بالسجن المشدد للمتهمين، على خلفية إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، التى وقعت عقب عزل محمد مرسى، لإدانتهم بارتكاب تهم التجمهر والتحريض على العنف وقطع الطريق، حتى تقدموا بطعن على الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض، ورفضته المحكمة وأيدت حكم إدانتهم.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في وقت سابق، بالسجن المشدد للمتهمين، على خلفية إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، التى وقعت عقب عزل محمد مرسى، لإدانتهم بارتكاب تهم التجمهر والتحريض على العنف وقطع الطريق، حتى تقدموا بطعن على الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض، ورفضته المحكمة وأيدت حكم إدانتهم.