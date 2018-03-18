الحكومة توافق علي الموازنة العامة الجديدة

18 مارس 2018 - 04:36 م

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن حكومته وافقت اليوم الأحد، علي الموازنة العامة "2018/2019" وسيتم إحالتها للبرلمان.

وأوضح "إسماعيل" في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أنه من المستهدف حجم إنفاق في الموازنة الجديدة تريليون و412مليار جنيه، ومعدل نمو 5%، وتحقيق عجز أولي موجب، وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة نسبة 88% من الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واستثمارات بإجمالي 100 مليار جنيه مقارنة ب70 مليار جنيه هذا العام.