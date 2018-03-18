  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:51 م
بحث متقدم
صلاح والسعيد

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

شيخ الأزهر بموريتانيا

عودة المذاهب الفقهية يغلق باب التكفير

رئيس الوزراء شريف اسماعيل

الحكومة توافق علي الموازنة العامة الجديدة

محاكمة المتهمين بفض رابعة

السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث «ماسبيرو»

جامعة الأزهر تفصل «محمد البلتاجي»

براءة نجل البلتاجي من الحبس 5 سنوات

أحمد فريد

عبد الماجد لشيخ الدعوة السلفية: احذر سوء الخاتمة

السجن

تأييد السجن المشدد لـ8 متهمين في أحداث ماسبيرو

باريس سان جيرمان

بث مباشر.. مباراة "سان جيرمان" و"نيس"

أبو عبيدة- القسام

القسام تفجر مفاجأة في فيديو بثته قوات الاحتلال

صلاح

شاهد.. "صلاح" يغزو أغلفة الصحف الإنجليزية

«الطيب»:

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

الرياضة

صلاح والسعيد
صلاح والسعيد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اعتقال 139 في المالديف حاولوا التظاهر في ظل الطوارئ

#

عبدالله السعيد ينتقل لـ"ليفربول" الإنجليزي

#

مرتضى منصور: "أنا بطل"

#

عبدالله السعيد يضع عمرو أديب في ورطة

المصريون

الزمالك

الاهلى

ليفربول

صلاح

أكد المعلق الرياضي أحمد الطيب، أن عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، سينتقل إلى ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف «الطيب»، أن السعيد سيكون بديلًا للبرازيلي كوتينيو المنتقل حديثًا إلى برشلونة، وبالتالي سيزامل محمد صلاح في صفوف الريدز، الموسم المقبل.

ونشر المعلق الرياضي، صورًا لمحمد صلاح، وعبد الله السعيد والبرازيلي كوتينيو، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا عليها قائلاً: "قبل الأول من إبريل، وبأوامر من محمد صلاح، عبد الله السعيد بديلا لكوتينيو فى ليفربول".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر عرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة بعد تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، بعد علمهم بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك وحصوله على قيمة انتقاله كاملة.

يذكر أن محمد صلاح، انتقل إلى ليفربول الإنجليزي قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، في الميركاتو الصيفي الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. مفاجأة وراء طرد طفلة من طائرة
» إعلامية لـ"مقاطعي الانتخابات": دعواتكم سقطت"
» وزيرة الهجرة: هذا ما طلبته أسرة مريم بعد وفاتها
» شاهد.. حفل زفاف في الانتخابات الرئاسية
» زوجة مالك ليفربول تشيد برباعية "صلاح"
» بالصور.. جثة مكبلة بجنزير تثير الرعب بالبحيرة
» مشجع «ليفربول» يُشهر إسلامه حبًا في «صلاح»
» «أبو جعفر المنصور » لماذا حمل هذا اللقب..حقيقة صادمة؟
» شاهد.. هذا ما قاله لاعبو ليفربول لـ"صلاح"
» 7 قطاعات إيرانية تمول بشار الأسد بـ 1.7 مليار دولار سنويا
» بالصور.. المشاهد الأولي بعد سيطرة القوات التركية على عفرين

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:10 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع