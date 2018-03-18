مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

18 مارس 2018 - 04:41 م

أكد المعلق الرياضي أحمد الطيب، أن عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، سينتقل إلى ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف «الطيب»، أن السعيد سيكون بديلًا للبرازيلي كوتينيو المنتقل حديثًا إلى برشلونة، وبالتالي سيزامل محمد صلاح في صفوف الريدز، الموسم المقبل.

ونشر المعلق الرياضي، صورًا لمحمد صلاح، وعبد الله السعيد والبرازيلي كوتينيو، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا عليها قائلاً: "قبل الأول من إبريل، وبأوامر من محمد صلاح، عبد الله السعيد بديلا لكوتينيو فى ليفربول".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر عرض عبد الله السعيد للبيع أو الإعارة بعد تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، بعد علمهم بتوقيع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك وحصوله على قيمة انتقاله كاملة.

يذكر أن محمد صلاح، انتقل إلى ليفربول الإنجليزي قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، في الميركاتو الصيفي الماضي.