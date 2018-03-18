» شاهد..ماذا فعل هذا الشاب لينقذ سيارة من حريق هائل؟

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حريق السيارة
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سيارة

 

أنقذ شاب سعودي سيارة من حريق هائل بشجاعة أذهلت كل من حوله ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على إخلاصه في مساعدة الآخرين.

وتداول مستخدمو موقع تويتر في السعودية فيديو لحريق شب بواجهة أحد المنازل في محافظة الخرج التابعة للعاصمة الرياض، بينما أخذ الحريق في الانتشار واقترب من السيارة التي كانت متوقفة أمام المنزل، في حين حاول المارة إخماد النار دون جدوى.

وفي هذه الأثناء، مر الشاب بسيارته على موقع الحريق ولم يتردد في تقديم المساعدة، فتوجه بسيارته ودفع السيارة القريبة من الحريق حتى أبعدها تماما.

الفيديو:


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