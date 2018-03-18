» «عكاظ»: شرطان جديدان لزواج السعوديات من أجانب

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السعودية

الزواج

زواج السعوديات من أجانب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن إضافة شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب، وفق صحيفة "عكاظ" المحلية.

وذكرت الصحيفة السعودية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الوزارة اشترطت "ألا يتجاوز عمر المرأة السعودية خمسين عامًا، وألا يزيد الفارق العمري مع الخاطب على 15 عامًا".

وأوضحت، أن هذين الشرطين ستتم إضافتهما إلى الشروط المنصوص عليها في الزواج من الأجانب، والمعمول بها في المملكة منذ سنوات.

ودعت الوزارة، حسب الصحيفة، الجهات المختصة إلى تضمين الشرطين الجديدين ضمن الضوابط المطلوب استيفائها لمن يتقدم بطلب للزواج من سعودية.

وكانت الاشتراطات السابقة تنص على أنه "لا تعبأ الاستمارة (الخاصة بالزواج) لمن قل عمرها عن 25 عامًا"، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى؛ حيث يجوز لها الزواج بما لا يقل عمرها عن 21 عامًا.

كان تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية، في يوليو الماضي، أفاد بارتفاع نسبة زواج السعوديات من أجانب؛ إذ بلغ العدد نحو 3500 حالة، خلال 2016، وهو ما يقارب عدد زواج السعوديين من أجنبيات.

وثار جدل، مؤخرًا، حول منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الجنسية السعودية؛ إذ وافق مجلس الشورى، الشهر الماضي، بأغلبية على دراسة المقترح، الذي يتضمن خمسة شروط.

ومن بين هذه الشروط: أن يتخلى ابن السعودية المتزوجة من أجنبي عن جنسية والده رسميًا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم جنائي، أو خضع لعقوبة في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، مع إجادته اللغة العربية.


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