  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:47 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن استقالته من رئاسة الزمالك

قيادات البناء والتنمية

البناء والتنمية " حصان طروادة" لهدم الجماعة

مريم عبدالسلام

الجنسية الثانية.. للخروج من السجن والقصاص عند الموت

المستشار أحمد سليمان, وزير العدل الأسبق

هؤلاء هم المستهدفون من قانون سحب الجنسية

طارق الخولي

تفاصيل خطة دمج شباب العفو الرئاسي

رامي جان

قطر وتركيا تريدان المصالحة.. والإخوان العائق

الشيخ جاد الحق وحسني مبارك

أسرار مثيرة حول علاقة الشيخ «جاد الحق» بـ «مبارك»

صورة الخبر من المصدر

الثورة المصرية القادمة ستكون أكثر دموية

صلاح والسعيد

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

تسمم تلاميذ المدارس

«قيء وإسهال» بسبب الوجبات المدرسية بأسيوط

خبير اقتصادي:

التصالح مع المتهربين من الضرائب يشجع على الفساد

مال وأعمال

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

حسن علام

أخبار متعلقة
#

"الجفري": بيادة أصغر مجند أشرف من أصحاب الألسنة المريضة

#

مصر تقصف شبكات الاتصالات الإسرائيلية

#

مفاجأة بالصورة.. عبد الله السعيد يوقع لـ"الزمالك"

#

أم تساعد عشيقها في قتل طفلها خوفًا من الفضيحة

الفساد

الاقتصاد

جامعة النهضة

التهرب الضريبى

قال الدكتور إبراهيم الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة النهضة، إن قرار التصالح مع 260 حالة للتهرب الضريبي والجمركي لعدد من ممولي الضرائب والجمارك من شأنه أن يفتح باب الفساد على مصراعيه، لأن "هؤلاء ثبت بالأدلة القاطعة فسادهم وتهربهم الضريبي، ومن ثم لا يجوز التصالح معهم".

وفي تصريح إلى "المصريون"، رفض الشاذلي التصالح مع المدانين بالتهرب من الضرائب، مشددًا على أن "هؤلاء لابد أن يتم وضعهم تحت طائلة القانون"، لكنه عاد وقال إنه يجوز التصالح بشرط سداد كافة المتأخرات الضريبية وكذلك فوائد التأخير.

ووافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على التصالح وعدم تحريك الدعوى الجنائية في عدد 260 حالة للتهرب الضريبي والجمركي لعدد من ممولي الضرائب والجمارك.

وفي بيان له، قال الجارحي، إن "هذا التصالح يأتي في إطار حرص الوزارة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، وأن تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف، ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعي للممول وحل آية خلافات وديًا، وبما يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وفي نفس الوقت يحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها بما ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي".

الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن "الوزير لا يمكنه اتخاذ القرار إلا إذا كانت الوزارة هي التي حركت الدعوى"، لافتًا إلى أن "المشكلة تكمن، في أنه لا يتم الدفع بعد إجراء عمليات التصالح، وذلك ليس كلامًا مرسلًا، بل هناك أمثلة كثيرة على ذلك".

وأوضح أن "التصالح موجود ومأخوذ به منذ فترة، لكن كثيرًا ما تتصالح الدولة ولا يتم السداد في النهاية، وهو ما يزيد نسبة الفساد والتهرب، ولا يشجع المتهربين الباقيين على التصالح".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» هروب لاعبي الزمالك من ملعب السلام
» «قالوا إيه» ومهاجمة «الجزيرة» في انتخابات المصريين بالخارج
» «بوتين» يحصل على 73,9% من الأصوات
» الزمالك يودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية
» «عكاظ»: شرطان جديدان لزواج السعوديات من أجانب
» التصالح مع المتهربين من الضرائب يشجع على الفساد
» مفاجأة سارة من «آل شيخ» لجماهير الأهلي
» قطر تطلب تحقيقًا أمريكيًا مع الإمارات
» شاهد..ماذا فعل هذا الشاب لينقذ سيارة من حريق هائل؟
» جرعة مخدرات زائدة تورط 3 أصدقاء في قضية قتل
» معلمة تلقى نفسها من الطابق الرابع بمدرسة في الغربية

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:42 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع