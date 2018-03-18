إحالة أوراق صانع الترمادول للمفتي

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جنايات القاهرة

فضيلة المفتي

احالة اوراق متهم

تصنيع ترمادول

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد طه جابر، أوراق المتهم "م.ب" إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأى الشرع فى إعدامه بتهمة تصنيع الترامادول، وحددت جلسة 15 إبريل المقبل للنطق بالحكم عليه وآخر.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد رضوان ومحمد عبد الحافظ، وأمانة سر عادل الشيخ وصبحى عبد الحميد.

وأسندت النيابة لكل من "م.ب"عامل كافتيريا، و"م.م" عاطل، إنتاج أقراص الترامادول بقصد الاتجار، وحيازة مواد مخدرة فى الأحوال غير المصرح بها قانونًا.


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