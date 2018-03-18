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بالفيديو.. "الحيلاني" يحتضن "إليسا" على الهواء مباشرة

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الحيلاني يحتضن إليسا على الهواء مباشرة
الحيلاني يحتضن إليسا على الهواء مباشرة

خالد الشرقاوي

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ذا فويس

اليسا

الحيلاني

احتضن المطرب عاصي الحيلاني، المطربة إليسا على الهواء مباشرة خلال برنامج "ذا فويس" لتهدئتها بعد بكائها بسبب مطالبتها باختيار واحد من أعضاء فريقها ليكمل مرحلة العروض المباشرة، والآخر يترك البرنامج وفقًا لقواعد مرحلة المواجهة في البرنامج.

وأدى كل من خالد حلمي، ومروان فقي أغنية "ما أروعك" على مسرح برنامج "ذا فويس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وتأثرت إليسا بالموقف، وهو ما جعلها تبكي.

وقبل الفنان عاصي الحيلاني، يد إليسا واحتضنها لتهدئتها، ومن ثم اختارت الفنانة إليسا أن يكمل معها خالد حلمي في مرحلة العروض المباشرة.


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