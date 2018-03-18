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الزمالك و«ولايتا» يحتكمان إلى ركلات الترجيح

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الزمالك
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نقل مباراة الزمالك وولايتا الإثيوبي إلى القاهرة

الزمالك

انتهى الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وولايتا ديتشا بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح.

وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح ديتشا بهدفين مقابل هدف، فيما فشل الزمالك في تدارك الأمور على ملعب السلام، ليصل اللقاء إلى ركلات الترجيح.

أحرز هدفي الزمالك أحمد مدبولي، قبل أن يقلص ديتشا الفارق بعدما استغل مهاجم الفريق الإثيوبي الخروج الخاطئ لأحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأبيض.


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