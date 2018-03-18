  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:46 م
بحث متقدم
قيادات البناء والتنمية

البناء والتنمية " حصان طروادة" لهدم الجماعة

الزمالك

هروب لاعبي الزمالك من ملعب السلام

مريم عبدالسلام

الجنسية الثانية.. للخروج من السجن والقصاص عند الموت

المستشار أحمد سليمان, وزير العدل الأسبق

هؤلاء هم المستهدفون من قانون سحب الجنسية

طارق الخولي

تفاصيل خطة دمج شباب العفو الرئاسي

رامي جان

قطر وتركيا تريدان المصالحة.. والإخوان العائق

الشيخ جاد الحق وحسني مبارك

أسرار مثيرة حول علاقة الشيخ «جاد الحق» بـ «مبارك»

صورة الخبر من المصدر

الثورة المصرية القادمة ستكون أكثر دموية

صلاح والسعيد

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

تسمم تلاميذ المدارس

«قيء وإسهال» بسبب الوجبات المدرسية بأسيوط

فيديو..كلب يعثر على قط ميت..فماذا فعل؟

الصفحة الأخيرة

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

أحمد صلاح الدين

أخبار متعلقة
#

شاهد وزير خارجية روسيا يقع على المسرح بشكل مضحك

#

كلب ينتظر صاحبه المتوفي أمام المستشفى 4 شهور

#

شاهد .. قتال بين الفرنسيين من أجل الحصول على "النوتيلا"

#

بالفيديو.. شاب يعتدى على كلبة بقسوة ليعلمها الكتابة

كلب

قط ميت

تداولت صفحات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكلب يحمل قطا ميتا بطريقة غريبة أثارت العديد من التعليقات.

وحمل الكلب القط بأسنانه، قبل أن يبدأ الحفر، ثم وضع القط في الحفرة وغطاه بالتراب.

وتباينت ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعجب الكثير منهم مما وصفوه بـ"رحمة" الكلب بالقط الميت، بينما سخرت باقي التعليقات من هذا الوصف، وأشاروا إلى أنه من المعروف عن الكلاب أنها تخزن طعامها لوقت الحاجة، وما قام به الكلب لا علاقة له بالرحمة، على حد قولهم.

وسخر أحدهم فقال: "يبدو أن الكلب هو قاتل القط، وحاول إخفاء جريمته بعدما أبلغوا عنه الشرطة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «قالوا إيه» ومهاجمة «الجزيرة» في انتخابات المصريين بالخارج
» «بوتين» يحصل على 73,9% من الأصوات
» الزمالك يودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية
» «عكاظ»: شرطان جديدان لزواج السعوديات من أجانب
» التصالح مع المتهربين من الضرائب يشجع على الفساد
» مفاجأة سارة من «آل شيخ» لجماهير الأهلي
» قطر تطلب تحقيقًا أمريكيًا مع الإمارات
» شاهد..ماذا فعل هذا الشاب لينقذ سيارة من حريق هائل؟
» جرعة مخدرات زائدة تورط 3 أصدقاء في قضية قتل
» معلمة تلقى نفسها من الطابق الرابع بمدرسة في الغربية
» مواطن يحصل على 500 ألف جنيه من شركة سيارات

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:42 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع