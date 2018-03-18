  • الأحد 18 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:45 م
بحث متقدم
الزمالك

هروب لاعبي الزمالك من ملعب السلام

مريم عبدالسلام

الجنسية الثانية.. للخروج من السجن والقصاص عند الموت

المستشار أحمد سليمان, وزير العدل الأسبق

هؤلاء هم المستهدفون من قانون سحب الجنسية

طارق الخولي

تفاصيل خطة دمج شباب العفو الرئاسي

رامي جان

قطر وتركيا تريدان المصالحة.. والإخوان العائق

الشيخ جاد الحق وحسني مبارك

أسرار مثيرة حول علاقة الشيخ «جاد الحق» بـ «مبارك»

صورة الخبر من المصدر

الثورة المصرية القادمة ستكون أكثر دموية

صلاح والسعيد

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

تسمم تلاميذ المدارس

«قيء وإسهال» بسبب الوجبات المدرسية بأسيوط

قطر

قطر تطلب تحقيقًا أمريكيًا مع الإمارات

بالشرقية

الإعدام شنقًا لسائق ومزارع خطفا سيدة وتعديا عليها جنسيًا

قضايا وحوادث

اغتصاب
اغتصاب

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

إحالة أوراق خاطف طالبة والاعتداء عليها للمفتى

#

سيدة في التسعين تدهش المتابعين بأدائها في "الجيم"

#

عاطل يستدرج مريضة تفسيًا ويعتدى عليها جنسيًا بالغربية

#

فلاح: "زوجتي بتاخد أجرة على معاشرتي جنسيًا"

الشرقية

سائق

عاطل

جنايات الزقازيق

اغتصاب سيدة

أيدت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مساء اليوم الأحد، قرار فضيلة مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لسائق ومزارع لقيامهما بخطف سيدة، والتعدي عليها جنسيًا.
صدر القرار برئاسة المستشار مختار محمد ماضي وعضوية المستشارين محمد محمد ناجي وحسام رشدي عمار وسكرتارية نبيل شكري وأحمد نصر.
ترجع أحداث القضية رقم 456 لسنة 2013 جنايات منشأة أبوعمر، عندما تلقي العقيد شمس نجاح، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، وقت الواقعة،  بلاغًا من " أحمد ي ع " يعمل بدولة الكويت ومقيم حلون عن اختفاء زوجته" أ ط م" 35 سنة ربة منزل ومقيمة حلوان بالقاهرة، أثناء زيارتها إحدي صديقاتها بمحافظة الشرقية، واتهم شخصين بمركز منشأة أبوعمر بالتسبب في اختفائها لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحدهما، وعلي الفور أمر اللواء علي أبوزيد بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، الذي قاده العقيد شمس نجاح رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق، والنقيب أحمد عبد الغفار رئيس مباحث منشأة أبوعمر، والملازم أول محمد عبد الكريم معاون المباحث، عن وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة وكل من شاب يدعي "ممدوح" وصديقه " جاد" مقيمان قرية طارق ابن زياد قسم منشأة أبوعمر، وحضرت لمقابلة الأول بعد قيامه بالضغط عليها لمقابلته، وأثناء قدومها قام المتهم الأول بالاشتراك مع الثاني في استدراجها إلي عشة زراعية بالأراضي الزراعية في مكان خالي من السكان، وقاما بالتعدي عليها جنسيا، وسرقة مصوغاتها الذهبية، ومبلغ مالي كان معها يقدر بحوالي 4500 جنيه، ثم قاما بضربها بقطعة حديدية علي رأسها، حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم قاما بالتخلص منها بإلقائها بمصرف بحر البقر بمدينة الحسينية.

تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما علي نيابة الحسينية للتحقيق برئاسة عمرو المنسي، وبإشراف المستشار حسام النجار المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «قالوا إيه» ومهاجمة «الجزيرة» في انتخابات المصريين بالخارج
» «بوتين» يحصل على 73,9% من الأصوات
» الزمالك يودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية
» «عكاظ»: شرطان جديدان لزواج السعوديات من أجانب
» التصالح مع المتهربين من الضرائب يشجع على الفساد
» مفاجأة سارة من «آل شيخ» لجماهير الأهلي
» قطر تطلب تحقيقًا أمريكيًا مع الإمارات
» شاهد..ماذا فعل هذا الشاب لينقذ سيارة من حريق هائل؟
» جرعة مخدرات زائدة تورط 3 أصدقاء في قضية قتل
» معلمة تلقى نفسها من الطابق الرابع بمدرسة في الغربية
» مواطن يحصل على 500 ألف جنيه من شركة سيارات

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:42 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان
حزب التجمع