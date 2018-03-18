» صدمة عمرو أديب بعد خروج الزمالك من الكونفدرالية

أمير سعد
أبدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه الشديد على خروج الزمالك من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام فريق ولايتا الإثيوبي، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز الزمالك بنتيجة 2/1.
وكتب «أديب» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طب ينفع كده طب ينفع كده طب ينفع كده طب ينفع كده عن حال الزمالك أتحدث وحرصهم على تحسين العلاقات مع إثيوبيا».
طب ينفع كده طب ينفع كده طب ينفع كده طب ينفع كده عن حال الزمالك اتحدث وحرصهم على تحسين العلاقات مع اثيوبيا— Amr adib (@Amradib) 18 مارس، 2018
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