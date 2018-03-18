«ميدو»: هذا أسوء فريق في تاريخ الزمالك

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المصريون

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الكونفدرالية

ميدو

شن أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، هجومًا حادًا على لاعبي الفريق الأبيض بعد الأداء الذي ظهر به الفريق خلال مواجهة ولايتا ديتشا الإثيوبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وأوضح «ميدو» في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، أن الفريق الإثيوبي يصنف كأحد أندية الدرجة الثالثة في مصر.
وجاءت تصريحات ميدو بعد خروج الزمالك من دور الـ32 الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد خسارته أمام ولايتا ديتشا بركلات الترجيح.
وقال ميدو: "أسوأ فريق في تاريخ نادي الزمالك هو الفريق الحالي".
وأكمل: "لا يوجد شخصية للاعبين ولا للفريق حاليًا.. وهناك أخطاء من المدير الفني غير منطقية".
وتابع: "كان يجب الدفع بحفني ومحمد إبراهيم من البداية على حساب عنتر ومدبولي".
واختتم: "هذا الفريق لا يوجد به لاعب يستحق أن أدفع أموال للحصول على تذكرة من أجل الذهاب لمشاهدته كما كان يحدث من قبل".

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