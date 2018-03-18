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تخصيص خطبة الجمعة للمشاركة فى الانتخابات

الحياة السياسية

وزير الأوقاف
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الانتخابات

خطبة الجمعة

وزير الأوقاف

أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن اختيار مرشح بعينه.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشاركة في العملية الانتخابية نوع من أنواع الجهاد، مشيرا إلى أنه مثلما يجاهد جنودنا في سيناء علينا كمواطنين أن نجاهد مثلهم لحماية الوطن.

ووجه« موسى» ، التحية للمصريين بالخارج لمشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية، والإقبال بكثافة كبيرة على لجان الاقتراع في الخارج للمشاركة في العملية الديمقراطية، من مختلف الفئات العمرية الشباب والشيوخ والأطفال والسيدات.

وأشار إلى أن تلك المشاركة الكبيرة من المصريين في الخارج كتبت شهادة وفاة الجماعات الإرهابية، نتيجة تلك الحشود الكبيرة التي شاركت في الإنتخابات الرئاسية في الخارج، مشيرا إلى أن كل صوت من أصوات المصريين في الخارج بمثابة طلقة في وجه الإرهاب ودعم لمسيرة الدولة في حربها على الإرهاب وأنصاره.

وتابع: جميع الخونة والكارهين لمسيرة الدولة المصرية ماتت "إكلينيكيا" بعد تلك المشاركة الكبيرة في تلك الانتخابات من المصريين في الخارج.


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