"المركزي" يكشف معلومة هامة عن أذون الخزانة

18 مارس 2018 - 11:28 م

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر وتسعة، ارتفاعا طفيفا في عطاء يوم، الأحد.



وزادت عوائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 17.896 بالمائة من 17.888 بالمائة في البيع المماثل السابق قبل أسبوع، وارتفع عائد أذون 273 يوما إلى 17.101 بالمائة من 16.942 بالمائة.



وتشهد أدوات الدين المصرية طلبا هائلا منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، إثر تحرير سعر صرف العملة المحلية في أواخر 2016.



وتتراجع العوائد منذ مطلع العام مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في 15 فبراير للمرة الأولى منذ التعويم، حيث قلصها 100 نقطة أساس، إثر انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

