اللاعبون المسلمون .. نجوم ساطعة في الملاعب الأوروبية

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سطع نجم لاعبي كرة القدم المسلمين في أوروبا، بمنافسات عدد من الدوريات الأوروبية، بعدما قادوا أنديتهم إلى تحقيق الفوز.
ونجح المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي مساء السبت، في إحراز أربعة أهداف خلال مبارة فريقه أمام واتفورد في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي (البريمرليج).
كما تمكن صلاح من صناعة هدف خامس لفريقه في المبارة التي انتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف دون رد.
وبهذا رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري إلى 28 هدفًا في المرتبة الأولى للهدافين، وحصل على لقب أول مصري وعربي يحرز سوبر هاتريك في "البريمرليج".
وإثر تألق صلاح في المبارة، أشهر أحد مشجعي ليفربول الإنجليزي إسلام، بعدما كتب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) باسم "عائلة ليفربول"، قال فيها "ما الذي يفعله صلاح في الموسم الحالي من أداء مبهر، أنا بالتأكيد سأشهر إسلامي".
وأضاف بعدها في تغريدته كاتبًا باللغة العربية "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".
من جانبه، قاد التركي جنك طوسون فريقه إيفرتون لتحقيق فوز هام على مضيفه ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي.
وسجل طوسون هدفي فريقه في الدقيقتين 69 و84 في الشوط الثاني من عمر المباراة.
وفي الدوري الإيطالي، تمكن التركي هاكان تشالهان أوغلو، من إحراز هدفه لمصلحة فريقه ميلان أمام فريق كييفو في الأسبوع الـ 29 لـ"الكالتشيو".
وافتتح تشالهان أوغلو أهداف المبارة في الدقيقة العاشرة من عمر المبارة التي انتهت بفوز اي سي ميلان بثلاثة أهداف لهدفين.
وفي الدوري الإسباني، نجح التركي أنس أونال في تسجيل هدفين لفريقه فياريال في شباك أتليتكو مدريد، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين لهدف في الجولة التاسعة والعشرين لـ"الليجا".

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