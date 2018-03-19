ريال مدريد يعبر جيرونا بسداسية في "الليجا"

19 مارس 2018 - 12:55 ص

عبر فريق ريال مدريد، الأحد، ضيفه جيرونا وتغلب عليه بستة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).



وشهدت المباراة إحراز البرتغالي كريستيانو رونالدو (سوبر هاتريك) من إجمالي الأهداف التي أحرزها الملكي.



ودخل الريال مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 11 عن طريق رونالدو.



وبعدها أدرك جيرونا التعادل عن طريق الأورغوياني كريستيان ستواني في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أضاف رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 48، وبعدها أحرز لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 59.



وعاد رونالدو للتهديف مجددًا بتسجيله للهدف الثالث له والرابع للريال في الدقيقة 64، وبعدها بأربع دقائق قلص جيرونا النتيجة عبر ستواني بتسجيله للهدف الثاني له ولفريقه.



ومع حلول الدقيقة 86 أحرز الويلزي غاريث بيل الهدف الخامس، وبعدها بدقيقتين أحرز جيرونا الهدف الثالث عبر خوانبي لوبيز.



وجاءت الدقيقة 91 ليختتم رونالدو مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الرابع له والسادس لفريقه، ليخرج الريال فائزًا بالثلاث نقاط.

