"فرحات" يوجه أسئلة نارية بشأن الولاية الثانية لـ"السيسي"

علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، على الانتخابات الرئاسية المصرية والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر مارس الجاري.
وقال "فرحات"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، "أسئلة هادئة تطلب إجابات عاقلة : ماذا تتوقعون في الولاية الثانية للسيسي:
1- في مجال الحريات ؟
2- في مجال الدستور ؟
3- في مجال التنمية الاقتصادية؟
4- في مجالات الصحة والتعليم والاسكان ؟
5- في مجال محاربة الفقر وزيادة مستوي الدخل؟
6-في مجال مكافحة الإرهاب ؟
7-في مجال الأمن والعدالة ؟
8- في مجال مكافحة الفساد وتحديث الإدارة
9- في مجال مكافحة التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص ؟
جدير بالذكر أن الجمعة الماضية، كان أول يوم انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج وامتدت لثلاثة أيام، تنتهي اليوم 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.