خبير: ما حدث أمس كارثة اقتصادية بكل المقاييس

19 مارس 2018 - 06:21 ص

استنكر الخبير الاقتصادي هاني توفيق ، إعلان الحكومة عن طرح أسهم 23 شركة حكومية في البورصة معتبرًا ذلك كارثة لأنه تفريط في حق الأجيال القادمة .



وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "بخصوص إعلان الحكومة اليوم طرح 23 شركة ناجحة للبيع فى البورصة ، قلنا 100 مرة أنه لامانع من الخصخصة، بل وأهلاً بها، فهى مصدر لخفض عجز الموا زنة، وتخفيض الدين العام ، وتمويل التطوير والتوسعات، وتحسين كفاءة الإدارة، وتنشيط سوق المال ، ولكن الاستسهال بالخصخصة لسد عجز الموازنة عن طريق بيع شركات عملاقة و ناجحة ورابحة ، لهو أمر غاية فى الغرابة و قصر النظر !!! . طيب وحاتلاقوا ايه تبيعوه السنة الجاية واللى بعدها علشان برضه نسد عجز الموازنة ساعتها ؟".

وأضاف: "علمتنا التجربة أن هناك خصخصة مع الاحتفاظ بالملكية، وذلك عن طريق الإدارة مع المشاركة فى الأرباح ، وعن طريق الإيجار ( الفنادق ) ، وعن طريق حق الامتياز لفترات طويلة ( البترول) ... وإذا اردنا زيادة الحصيلة أكثر ، فليكن عن طريق طرح اسهم زيادة رأس المال فى البورصة ، وليس بيع أسهم قائمة" .. مضيفًا : "هذه الشركات اللى بنبيعها علشان نسد عجز الموازنة مش بتاعتنا ولا بتاعتكم ، ولكنها ملكاً للأجيال القادمة ......... أفتبيعون ما لا تملكون".





ويشمل برنامج طرح الشركات، المزمع إدراجها في المرحلة الأولي من البرنامج في قطاع خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "انبي"، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية.

أما قطاع البتروكيماويات فيشمل شركة سيدي كرير للبتروكمياويات والشركة المصرية للإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (ايثيدكو) وشركة ابو قير للأسمدة وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (ايماثانكس) والشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (ايلاب).

وفي مجال شركات الخدمات اللوجستية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وشركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة دمياط لتداول الحاويات.

وفي مجال الخدمات المالية، بنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية وشركة مصر للتأمين.

وفي مجال القطاع العقاري شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وفي مجال خدمات المستهلك، شركة الشرقية ايسترن كومباني وفي مجال الصناعة شركة مصر للألومونيوم.