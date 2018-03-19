» نقل بريطانية للمستشفى بعد إصابتها بوعكة من "كثرة الضحك"

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ماكنتاير
ماكنتاير

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مايكل ماكنتاير

عرض كوميدي

تسبب عرض كوميدي لمايكل ماكنتاير في إصابة إحدى معجباته بألم شديد في الصدر من شدة الضحك .

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن السبب طريف وراء ما حصل للمشجعة الجيسيكا أوين، الطالبة التي تبلغ من العمر 19 عاما. 

وقالت المعجبة: "بدأ الأمر عندما أصبح صدري يؤلم جدا.. أصابني ألم حاد حتى أن ذراعي أصابها خدر شديد".

وبمجرد أن خضعت المعجبة الشابة لتخطيط للقلب، وجد الأطباء تفسيرا غير عادي لأعراضها المؤلمة، "فقد أصيب صدرها بالألم جراء الضحك أكثر من اللازم".

وقالت: "سألني الطبيب أين كنت، فأجبته لقد ضحكت بشدة في عرض كوميدي!".

وحضرت الشابة في عطلة نهاية الأسبوع الحفل الافتتاحي للجولة العالمية التي يقوم بها الممثل الكوميدي مايكل ماكنتاير، الذي يقدم عروضا في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا، بعد سلسلة من العروض في الولايات المتحدة.

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