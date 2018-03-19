  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:43 ص
بحث متقدم
قيادات البناء والتنمية

تبدأ اليوم..استقالات جماعية داخل البناء والتنمية

خسارة الزمالك

نرصد كافة "الكوميكات" الساخرة من خسارة الزمالك

ولي العهد السعودي

بن سلمان يكشف هوية زعيم "القاعدة" الجديد ومكان اختباءه

توفيق

خبير: ما حدث أمس كارثة اقتصادية بكل المقاييس

مرتضى

مرتضى يفاجيء جماهير الزمالك بقرار جديد

عمرو أديب

"أديب": "احنا بنعيش اجواء هتلر بس بأدوات مختلفة"

مرتضى منصور وتركي آل شيخ

سر الاتصال من جهة سيادية للصلح مع "آل الشيخ"

الدكتور محمد نور فرحات

"فرحات" يوجه أسئلة نارية بشأن الولاية الثانية لـ"السيسي"

سد النهضة

تطورات خطيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي

مرتضى منصور وعمرو أديب

شاهد.. رسالة نارية من «أديب» لـ«منصور»

رونالدو: لا يمكن مقارنتي بأحد لأنه لا أحد يملك نفس موهبتي

الرياضة

رونالدو
رونالدو

متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. الهلالي: لا يوجد شىء أسمه شريعة

#

سعد الدين الهلالي : "مفيش حاجة اسمها شريعة إسلامية"

#

موسى مصطفى: ليس لدي إنجازات مثل السيسي

#

أغرب تحديات الشباب التي لم تشاهدها من قبل

ريال مدريد

رونالدو

أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو عدة تصريحات نارية ، وذلك بمناسبة الكشف عن حذائه الجديد ، مؤكدًا أنه لا يمكن مقارنته بأحد .

وقال رونالدو في مقطع فيديو، لتقديم حدائه الجديد: " في البداية كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم، أصدقائي كانوا ينظرون لي ويتعجبون مما أقوله، كنت أقول ذلك على سبيل المتعة والمزاح، ولكن بداخلي أشعر بأني لدي القدرات لتحقيق ذلك."

وأضاف الدولي البرتغالي قائلا : "عندما انتقلت إلى فريق مانشستر يونايتد بدأت أؤمن بإمكانية تحقيق الحلم."

وتابع الدون: " لا أرى لاعبا يملك نفس موهبتي، والتفاني والجدية في العمل، ولا يمكن مقارنتي بأحد، أو يكون شخصا آخر هو كريستيانو رونالدو، دائما ستكون أنت، سأكون نفسي."

ويواصل رونالدو تألقه مع الفريق الملكي في مختلف المنافسات، كما يكون له الفضل في انتصارات الفريق في أغلب المرات بأهدافه التي لا ترد.

يشار إلى أن رونالدو الذي انضم إلى ريال مدريد صيف 2009 حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خمسة مرات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أي رجل يعاني من شح الحيوانات المنوية معرض لهذه الأخطار
» مقتل لاعب سيرك شهير أثناء قيامه بعرض مثير
» مفاجأة عن الفيلا التي صوروا فيها أشهر فيلم لسعاد حسني
» رونالدو: لا يمكن مقارنتي بأحد لأنه لا أحد يملك نفس موهبتي
» نقل بريطانية للمستشفى بعد إصابتها بوعكة من "كثرة الضحك"
» شاهد.. تعليق "أديب" على فوز "بوتين" بولاية رابعة
» روسيا تفجر مفاجأة بشأن تسميم الجاسوس وابنته
» بالصور.. العاملون بقنوات «الحياة» يضربون عن العمل
» هذا ما قاله "بوتين" في أول كلمة له بعد فوزه
» تعليق ناري لـ"ميدو" على هزيمة الزمالك
» أسباب طرح أسهم 23 شركة مصرية بالبورصة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان