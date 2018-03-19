» رونالدو: لا يمكن مقارنتي بأحد لأنه لا أحد يملك نفس موهبتي

19 مارس 2018 - 07:25 ص

أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو عدة تصريحات نارية ، وذلك بمناسبة الكشف عن حذائه الجديد ، مؤكدًا أنه لا يمكن مقارنته بأحد .



وقال رونالدو في مقطع فيديو، لتقديم حدائه الجديد: " في البداية كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم، أصدقائي كانوا ينظرون لي ويتعجبون مما أقوله، كنت أقول ذلك على سبيل المتعة والمزاح، ولكن بداخلي أشعر بأني لدي القدرات لتحقيق ذلك."

وأضاف الدولي البرتغالي قائلا : "عندما انتقلت إلى فريق مانشستر يونايتد بدأت أؤمن بإمكانية تحقيق الحلم."

وتابع الدون: " لا أرى لاعبا يملك نفس موهبتي، والتفاني والجدية في العمل، ولا يمكن مقارنتي بأحد، أو يكون شخصا آخر هو كريستيانو رونالدو، دائما ستكون أنت، سأكون نفسي."

ويواصل رونالدو تألقه مع الفريق الملكي في مختلف المنافسات، كما يكون له الفضل في انتصارات الفريق في أغلب المرات بأهدافه التي لا ترد.

يشار إلى أن رونالدو الذي انضم إلى ريال مدريد صيف 2009 حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خمسة مرات.