» مفاجأة عن الفيلا التي صوروا فيها أشهر فيلم لسعاد حسني

19 مارس 2018 - 07:46 ص

نشر أحمد دهب - ناشط مهتم بالفن - صورة للفيلا التي صُور فيها فيلم "دعاء الكروان" ، كاشفًا أنها كانت مملوكة للأديب طه حسين .



وعلق "دهب" على الصور قائلًا: "المنزل الذي تم تصوير فيلم دعاء الكروان فيه، فى تونه الجبل فى المنيا. البيت بناه عالم الآثار دكتور سامى جبرة وأهداه لعملاق الأدب دكتور طه حسين".

