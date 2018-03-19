أسعار الدولار اليوم في البنوك

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السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 19 مارس في البنوك.

وبلغ  في البنك الأهلي المصري والقاهرة 17.55 جنيه للشراء، 17.65 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 17.53 جنيه للشراء، 17.63 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي 17.56 جنيه للشراء، 17.66 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 17.55 جنيه للشراء، 17.65 جنيه.

وفي بنك الإسكندرية 17.56 جنيه للشراء، 17.66 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني 17.56 جنيه للشراء، 17.66 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 17.58 جنيه للشراء، 17.68 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.59 جنيه للشراء والبيع 17.69 جنيه.

وأكد مصرفيون، أن أسعار العملات في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.


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