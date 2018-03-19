تطورات جديدة في قضية الطالبة "مريم"

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بريطانيا

الجنسية

راى عام

الطالبة مريم

عماد أبوحسين

كشف الدكتور عماد أبوحسين، محامي الطالبة المصرية مريم التي تم الاعتداء عليها في بريطانيا عن أخر التطورات التي وصل اليها في الواقعة لافتا إلى إنه سيلجأ لإيطاليا باعتبار موكلته حاصلة على جنسيتها، ولديها كافة حقوق المواطن الإيطالي.

وأضاف "أبوحسين" في مداخلة هاتفية  لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten "، أنه يلزم عليها متابعة التحقيقات في بريطانيا، لتعلن السلطات الإيطالية اهتمامها بالحادث، في ظل اهتمام الإعلام بمتابعة تفاصيل قضية الطالبة.

وتابع: "المستشفى لم يبلغ سلطات التحقيق بشأن الاعتداء على مريم، وإن ما قام به إهمال من جانب الإسعاف والمستشفى، وإنه تم إثبات تلك الأقوال في التحقيقات، وأمام مجلس العموم البريطاني، مؤكدًا أن بريطانيا تعاملت بإهمال في حادث مريم".

واختتم قائلا: "الأب حازم عبدالسلام تواصل مع القنصلية الإيطالية ولم يتم الردعليه حتى الآن، ولكن السفارة المصرية تتحرك منذ البداية، ومن يومين اثنين فقط وصل صحفي إيطالي وعمل معاهم حديث، وبناء عليه تحركت السلطات الإيطالية.


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