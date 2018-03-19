هاشم ربيع: 4 سمات تميزت بها انتخابات الرئاسة الخارج

19 مارس 2018 - 09:28 ص

حدد الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، السمات التى ميزت انتخابات المصريين فى الخارج هذه المرة مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات يرجع الجهل بعدم تحديد كم الناخبين فيها لعدم وجود إحصاء دقيق أو حتى تقريبى لعددهم، لاسيما أن بعضهم لم يسجل عقود عملهم فى مؤسسات الدولة، وبعضهم قد هاجر هجرات غير شرعية، وبعضهم انتهت إقامته فى البلد المضيف إذن أى حديث عن نسبة مشاركة للمصريين فى الخارج فى أى انتخابات هى نسبة لا محل لها من الصحة.

وأضاف ربيع خلال مقاله الذى تشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "انتخابات المصريين بالخارج" أن السمة الثانية وهى أنها تتم فى بلدان دون أخرى، إذا لا تقام أى عملية اقتراع فى بلدان ليس بها بعثات دبلوماسية، أو بلدان تشكل مناطق توتر مثل ليبيا والصومال ونظرًا لأن تلك الانتخابات لا تتم خارج البعثات الدبلوماسية، فإن هناك بلدانًا مترامية الأطراف وبها مقر دبلوماسى واحد أو اثنان، تجرى فيها الانتخابات فالسعودية بها مقران فقط، وروسيا بها مقر واحد.

ومضى نائب مركز الأهرام قائلا: "التصويت فى تلك الانتخابات يختلف باختلاف الدولة والناخب، فإذا كان الناخب من المهاجرين قلت فرص مشاركته، وإن كان مجرد مقيم لعمل مؤقت (طالت أو قصرت مدته) زادت فرص تلك المشاركة. كما أن البلدان التى بها مصريون مرتبطون ببلدهم من خلال الزيارات المستمرة أو وجود الأسرة الصغيرة داخل مصر، هؤلاء يكونون أكثر رغبة فى التصويت فى أى انتخابات أو استفتاءات، مقارنة بغيرهم ممن انقطعت صلتهم ببلدهم، نظرا لوجود هموم مشتركة كثيرة تجمع الناخب المقيم إقامة مؤقتة والناخبين بالداخل، ما يجعلهم أكثر رغبة فى التصويت , كما ان عدم وجود منافسة تذكر، إما للثقة فى المرشح الرئاسى، أو لاعتبار المرشح المنافس مرشحا صوريا، أو لكون الانتخابات محسومة النتائج. كما أن هناك اعتبارا مهما آخر، وهو أن هناك عددا معتبرا من المقيمين فى الخارج من المنتمين أو المحبين لجماعة الإخوان المسلمين، هؤلاء من المؤكد أنهم لن يشاركوا فى الانتخابات حتى لو لاصق عملهم أو منزلهم مقر البعثة الدبلوماسية المصرية".