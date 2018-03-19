» بالفيديو.. البيان الـ16 للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة

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تفاصيل البيان الثامن للجيش بشأن عمليات سيناء

تمكنت القوات المسلحة من تحقيق العديد من الأهداف في محيط القرى والمدن بشمال ووسط سيناء خلال عملية التطهير الشاملة سيناء 2018، والتي أسفرت عن:

- قيام القوات الجوية بتدمير سيارة دفع رباعى مفخخة واستهداف وتدمير 12 هدف تمثل أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية.

- تدمير عربة مفخخة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غرب مدينة العريش.

- القضاء على 30 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، بشمال ووسط سيناء عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية.

- القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة بعد توافر معلومات ومقتل 6 عناصر تكفيرية أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش.

- تنفيذ مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على رشاشين و3 بنادق آلية وقناصة وخرطوش ومسدس وقاذف آر بي جي وعدد من الذخائر الخاصة بهم بالإضافة إلى مركز إرسال.

- القبض على 345 فردا من بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائياً.

- تدمير 386 وكرا ومخزنا وخندق بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية وأجهزه اتصال لاسلكية وكميات كبيرة من مواد الإعاشة والوقود والمستلزمات الطبية الميدانية.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير 93 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.

-  ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة أنواع، وتدمير 67 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

- تدمير عدد 2 مخزن عثر بداخلهما على 2800 كجم من نبات البانجو المخدر وإكتشاف وتدمير (33) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من 7430 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول.

وتستمر عناصر القوات الخاصة البحرية فى أعمال التمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل ومنع العناصر الإرهابية من الهروب والتسلل بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتنفيذ تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية بمشاركة حاملتي مروحيات وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ من كلا البلدين الصديقين وبالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية.

واستمرت قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية في إحكام أعمال التأمين علي امتداد الحدود الجنوبية والغربية ، وتمكنت من إحباط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش وضبط عدد من قضايا التهريب للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية.

كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة فى تنظيم (583) كميناً ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات الجمهورية، فيما عززت عناصر الشرطة المدنية من الانتشار بمدن شمال سيناء وإحكام السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية وتشديد إجراءات التفتيش لضبط العناصر المشتبه بهم وتهيئة المناخ الأمني لعودة الحياة إلي طبيعتها.

ونتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط وثلاث مجندين، وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين في أشرف ساحات النضال والتضحية ليؤكد رجال القوات المسلحة أنهم ماضون بكل عزيمة واصرار لاجتثاث جذور الارهاب والتطرف واستعادة البناء والاستقرار والتنمية في كافة ربوع مصر.
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