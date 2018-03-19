الشوبكى: 5 أسباب وراء أزمة الدواء فى مصر

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الادوية

الأسعار

الاستيراد

عمرو الشوبكى

البسطاء

قال عمرو  الشوبكى، الخبير السياسى،  والكاتب الصحفى، إن هناك هلاقة عكسية بين أسعار الأدوية فى أوروبا ومصر، فإذا انخفضت فى أوروبا ترتفع أسعارها فى مصر، مضيفًا: "صحيح أنه بعد تراجع قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية أصبحت معظم الأدوية المصرية أرخص من نظيرتها الأجنبية، إلا أن الفارق الهائل بين الدخول والأجور بين بلادنا، ومعظم دول العالم يجعل ارتفاع أسعار الأدوية عندنا أمرًا غريبًا وغير مبرر، فشركات الأدوية العالمية تسعى بالطبع للربح ولكنها تنفق جزءًا من أرباحها على البحث العلمى حتى تستطيع أن تنافس فى السوق وتربح أيضًا بتخفيض الأسعار لا رفعها".

وأرجع الشوبكى خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "أسعار الأدوية" الأسباب وراء ارتفاع سعر الدواء فى مصر إلى فقدان المنظومة  لتصور متكامل للتعامل معها بالإضافة إلى عدم فرض قيود على استيراد الدواء إنما أيضًا عدم تطوير صناعة الدواء المحلى وعدم اعتبار أدوية الغلابة مصدر دخل للدولة مثل الضرائب واستمرار ارتفاع سعر الدواء فى مصر بما فيه الأدوية التى تصنع من خامات محلية.

وتابع الشوبكى مستكملا: "يجب القول أيضًا إن الحد الأدنى لراتب مواطن أجنبى يعادل راتب مدير عام فى مصر، كما أن تركيز الدولة والمجتمع على العمل فى البلاد المتقدمة على تخفيض أسعار الأدوية دون غيرها من السلع يعكس فلسفة أخرى غير تلك السائدة فى مصر-فالمنافسة والربح لا تعنى الاستغلال والاحتكار، وأن أسعار أى سلعة لن تنخفض بالأوامر ولا بالتسعيرة الجبرية التى يتصور بعض البسطاء أنها الحل ومع ذلك لم تفعلها الحكومة، إنما عن طريق نظام سوق اقتصادى يسمح بالمنافسة بين شركات الأدوية المختلفة ويدفعها إلى تطوير منتجاتها وتخفيض أسعارها ".


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