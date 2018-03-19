اليوم.. نظر محاكمة 20 محاميًا فى إهانة القضاء

19 مارس 2018 - 09:50 ص

تنظر اليوم الاثنين، الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد محاكمة 20 محاميًا من أبناء مركز مغاغه شمال المحافظة، في تهمة إهانة القضاء، وتعطيل العمل بمحكمة .

ومن المقرر أن يترأس سامح عاشور نقيب محامين مصر، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين، وعددًا أخر من كبار المحامين من بينهم: محمد أبو ليله نقيب محامين القليوبيه، ونبيل عبد السلام نقيب محامين الإسماعيليه، الدكتور عمر سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشوري سابقًا، والدكتور حسن سند عميد كليه الحقوق بالمنيا . وكانت محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا"، بناء على أمرالإحالة الصادر في شهر ديسمبر من عام 2016، على قرار المحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محامياً بمركز مغاغة بشمال المحافظة، إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر والتعدى وتعطيل العمل بمنشآة قضائية، وتعطيل العمل بمحكمة مغاغة في عام 2013 .

وقال علاء حسن، نقيب المحامين بمغاغه سابقاً، وأحد المحالين، إن القضية تعود لعام 2013، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية وقتها ومايعرف بمشروع الزند ومكي، والذي كان يرمي إلي التسوية بين المحامين والمحضريين، فظهرت احتجاجات واسعة بين جموع المحامين، وصدرت تعليمات من النقابة العامة بتنظيم إضراب في جميع محاكم مصر لإلغاء القانون، الذي يساوي بين المحامين والمحضريين، فكانت الإضرابات بناءًا علي تعليمات من النقابة العامة في القاهرة لكل المحاكم علي مستوي الجمهورية، وعقب ذلك تم التوصل إلي تفهمات هدءت الأزمة، وتم التصالح وتوفيق الأوضاع

يشار ان من بين المتهمين احد المحامين المتواجدين بدولة الأردن الشقيقة حتى اليوم