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هجوم بالمولوتوف على السفارة التركية بالدنمارك

عرب وعالم

متظاهرون يرفعون الأحذية أمام السفارة التركية
أرشيفية

وكالات

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حريق

الدنمارك

السفارة

مولوتوف

المبني.

تعرضت السفارة التركية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم الإثنين، لهجوم بقنابل المولوتوف، ما أدى إلى نشوب حريق في المبنى"حسب الأناضول".

وبحسب تصريح صادر عن مديرية أمن كوبنهاغن، فإنّ شرطة العاصمة علِمت بالاعتداء في تمام الساعة 02:55 فجراً.

وأوضحت المديرية أنها أرسلت تعزيزات إلى مكان وجود مبنى السفارة التركية، وأنّ أفراد الشرطة الذين كانوا قرب مبنى السفارة، فضّلوا إطفاء الحريق بدل مطاردة الفاعلين.

وأعربت مديرية أمن كوبنهاغن عن اعتقادها بضلوع 4 أشخاص في الاعتداء، وذلك استنادا إلى التحقيقات الأولية الجارية.

ولم يسفر الاعتداء عن خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضرارا مادية.


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