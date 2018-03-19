» ميدو: مصر ستبهر العالم فى روسيا

19 مارس 2018 - 09:57 ص

أكد المحلل الرياضي والمدير الفني لنادي وادي دجلة أحمد حسام "ميدو" أن مصر ستبهر العالم في بطولة كأس العالم المقبلة بروسيا.

وأضف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "مصر عندها مدرب واقعي وذكي وعندها واحد من أفضل لاعبي العالم وبعض اللاعبين أصحاب الخبرات".

وتابع: "هؤلاء اللاعيبة وصلوا لمرحلة جيده من الانسجام مع بعضهم البعض ومع المدرب لا أرى أي سبب لعدم تخطي مصر لدور المجموعات في كأس العالم!!"

واختتم تدوينته قائلًا: "متفائل خير إن مصر ستبهر العالم في البطولة !!".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "ميدو" حيث قال نور الزوري: "أتمنى مصر توصل لأبعد من دور المجموعات وليس لا وهي من أحرجت إيطاليا والبرازيل بكأس القرات".

وأضاف أخر: "من هنا لكأس العالم يكون الزمالك خلص علينا".