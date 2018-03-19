» زوجة "أردوغان" تسقط عقوبة السجن عن فنانة بعد اعتذارها

19 مارس 2018 - 11:00 ص

تنازلت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الشكوى التي تقدمت بها أمام المحاكم ضد الفنانة سيلين شكرجي منذ 4 سنوات وقت تولي زوجها رئاسة وزراء الحكمة أي قبل تولية منصب رئيس الدولة.

وبدأت الواقعة عندما كتبت الممثلة التركية، على حسابها بـ "تويتر" في عام 2014:هؤلاء المحتالون السارقون كلهم سيذهبون، وبعد سنوات سيصنع فيلم عنهم، وأطلب أن أمثل دور أمينة أردوغان.

ومع تقديم أردوغان دعوى قضائية ضد الممثلة في المحكمة بتهمة السب والقذف، كان هذا سيقضي بسجنها فترة بين عام و8 أشهر إلى 4 سنوات و4 أشهر، بحسب ما أكدته المحكمة.

وخلال جلسات المحاكمة، قالت الممثلة إن كلامها لا يوجد به أي دليل على الإهانة، للأوضاع مؤكدةً أنه كان انتقادا وقت كتابة التغريدة، وأن القيام بدور زوجة الرئيس هو حلم كل الممثلين.

كتبت سيلين التغريدة في مارس 2014 ،بينما كان أردوغان رئيسا للوزراء إذ تولى الرئاسة في أغسطس 2014.

من جانبه، قال قاضي المحكمة إن إسقاط الحكم هو نتيجة التنازل عن الشكوى المقدمة ضد الممثلة، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

وكانت أمينة أردوغان قد عرضت على المحكمة، من خلال محاميها، التنازل عن الشكوى التي قدمت ضد سيلين، وذلك في 7 نوفمبر 2017.

وقد جاء إسقاط الحكم والتنازل عن القضية، بعد التقاء زوجة الرئيس التركي والممثلة، وهو الأمر الذي لم تشر الصحف التركية إلى تاريخ ومكان حدوثه.

وقد اعتذرت سيلين إلى أمينة في تغريدة أخرى عبر "تويتر"، كتبتها في ديسمبر 2017.

إذ كتبت فيها: "وجدت فرصة للتعبير عن نفسي إلى السيدة أمينة أردوغان عما كتبته على حسابي بالشبكات الاجتماعية قبل عدة سنوات، اعتذرت منها، أريد أن أكرر شكري واحترامي مرة أخرى لقبولها اعتذاري ولمسامحتي.

يذكر أن أمينة أردوغان لم تحضر في جلسات المحكمة، على الرغم من حضور المتهمة ومحاميها، الممثلة التركية من مواليد 1989 ،اشتهرت بدور فايزة في مسلسل "سنوات الصفصاف" عام 2007.