  • الإثنين 19 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
سعد الصغير

ماذا قال سعد الصغير في قاعة محاكمة ريهام سعيد

الرئيس السيسي في لقطة من الحوار

السيسى: "لن أكون محل إجماع مطلق"

ل

أسباب اختيار "ساندرا نشأت" لحوار الرئيس

ت

كواليس حوار الرئيس السيسي مع ساندرا نشأت

صورة الخبر

"كلوب": "صلاح" يشبه "ماردوانا" في هذا الأمر

النائب صلاح حسب الله

المتحدث باسم النواب: "السيسي" أهداه الله للشعب المصرى

ثورة 25يناير

صحف وقنوات تمسح أرشيف ثورة 25 يناير

امين

هل يعلن الإخوان التوبة؟

الروائي يوسف زيدان

خلاف حاد بين "أديب" و"زيدان" على الهواء

بالفيديو.. حملة إهانة لـ"الشوبكى" لدعم "مرتضى"

الشوبكى: 5 أسباب وراء أزمة الدواء فى مصر

زوجة "أردوغان" تسقط عقوبة السجن عن فنانة بعد اعتذارها

عرب وعالم

اردوغان
أمينة اردوغان بجانب زوجها الرئيس التركي

وكالات

أخبار متعلقة
#

حبس إعلامية تحدثت عن خيانة مطربة لزوجها

#

حبس ساعي بريد احتفظ بـ19 ألف رسالة في منزله

#

السجن عامًا لساعي بريد لم يوزع 19 ألف رسالة

#

"أردوغان": أتوقع تراجع "ترامب" عن قرار القدس

رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي

أمينة أردوغان

سيلين شكرجي

تنازلت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الشكوى التي تقدمت بها أمام المحاكم ضد الفنانة سيلين شكرجي منذ 4 سنوات وقت تولي زوجها رئاسة وزراء الحكمة أي قبل تولية منصب رئيس الدولة.

وبدأت الواقعة عندما كتبت الممثلة التركية، على حسابها بـ "تويتر" في عام 2014:هؤلاء المحتالون السارقون كلهم سيذهبون، وبعد سنوات سيصنع فيلم عنهم، وأطلب أن أمثل دور أمينة أردوغان.

ومع تقديم أردوغان دعوى قضائية ضد الممثلة في المحكمة بتهمة السب والقذف، كان هذا سيقضي بسجنها فترة بين عام و8 أشهر إلى 4 سنوات و4 أشهر، بحسب ما أكدته المحكمة.

وخلال جلسات المحاكمة، قالت الممثلة إن كلامها لا يوجد به أي دليل على الإهانة، للأوضاع مؤكدةً أنه كان انتقادا وقت كتابة التغريدة، وأن القيام بدور زوجة الرئيس هو حلم كل الممثلين.

كتبت سيلين التغريدة في مارس 2014 ،بينما كان أردوغان رئيسا للوزراء إذ تولى الرئاسة في أغسطس 2014.

من جانبه، قال قاضي المحكمة إن إسقاط الحكم هو نتيجة التنازل عن الشكوى المقدمة ضد الممثلة، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

وكانت أمينة أردوغان قد عرضت على المحكمة، من خلال محاميها، التنازل عن الشكوى التي قدمت ضد سيلين، وذلك في 7 نوفمبر 2017.

وقد جاء إسقاط الحكم والتنازل عن القضية، بعد التقاء زوجة الرئيس التركي والممثلة، وهو الأمر الذي لم تشر الصحف التركية إلى تاريخ ومكان حدوثه.

وقد اعتذرت سيلين إلى أمينة في تغريدة أخرى عبر "تويتر"، كتبتها في ديسمبر 2017.

إذ كتبت فيها: "وجدت فرصة للتعبير عن نفسي إلى السيدة أمينة أردوغان عما كتبته على حسابي بالشبكات الاجتماعية قبل عدة سنوات، اعتذرت منها، أريد أن أكرر شكري واحترامي مرة أخرى لقبولها اعتذاري ولمسامحتي.

يذكر أن أمينة أردوغان لم تحضر في جلسات المحكمة، على الرغم من حضور المتهمة ومحاميها، الممثلة التركية من مواليد 1989 ،اشتهرت بدور فايزة في مسلسل "سنوات الصفصاف" عام 2007.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الانتخابات الرئاسية والمال السايب !

جمال سلطان

السياسة «المُعمَّمة» لعب بالنار.. وليست سلامًا للديار!

محمود سلطان

لماذا فشلوا في تجميل الانتخابات؟!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سر غضب السادات على مصطفى أمين
» إسرائيل تعتقل فرنسيا بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين
» الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم
» "التموين" تكشف حقيقة حذف أصحاب دخل 2500 جنيه
» زوجة "أردوغان" تسقط عقوبة السجن عن فنانة بعد اعتذارها
» مدرس يهدد طالبة بالجنس أو الرسوب
» عيد يحذر من توظيف صلاح سياسيًا
» لهواة السفر.. هذه الدولة تقدم الجنسية "ببلاش"
» رسميا.. عرض خليجي لـ"السعيد"
» بالفيديو.. شباب يرقصون بفساتين في حفل زفاف
» طرد فنانة شهيرة من مصر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون
رامي جان